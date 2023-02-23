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Сегодня, 22:10

Гуренко: «Дзюбе надо больше располагаться по центру, а на сваливаться на фланги»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко оценил дебют нападающего Артема Дзюбы за железнодорожников в четвертьфинальном матче FONBET Кубка России против «Спартака» (0:1).

«Вы сами видели, что у него было два 100-процентных момента. Дзюба попал в штангу, а в другом моменте, может быть, чуть-чуть не хватило свежести. Возможно, он не готов еще играть два тайма на максимуме. Но Дзюба много отрабатывал в обороне и помогал защите. Считаю, что его надо больше использовать. Ему надо больше располагаться по центру, а на сваливаться на фланги. Все-таки Дзюба — игрок штрафной площади, что он и показал. Он способен там навязать борьбу, принять мяч, загородить, сбросить. И в подыгрыше хорош, и в завершении. Но именно в штрафной площади», — приводит «РБ Спорт» слова Гуренко.

Ответная игра между командами пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-gurenko-dzyube-nado-bol-she-igrat-v-tsentre-a-ne-svalivat-sya-na-flangi/
Артем Дзюба
Сергей Гуренко
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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