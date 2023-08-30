ЦСКА в серии пенальти обыграл «Сочи» в FONBET Кубке России, Акинфеев отразил два удара

ЦСКА в гостях обыграл «Сочи» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0 (пенальти 5:4).

Основное время встречи завершилось вничью, а в серии пенальти точнее оказались гости. Голкипер армейцев Игорь Акинфеев отразил два удара — не забили Иван Игнатьев и Юрий Медведев. Кроме того, Игорь Юрганов пробил в перекладину.

У ЦСКА свои попытки не реализовали Федор Чалов и Виктор Мендес — оба удара отразил вратарь сочинцев Никита Гойло.

ЦСКА набрал 5 очков и поднялся на второе место в группе A Кубка России. «Сочи» с 4 очками идет на третьем месте в квартете.