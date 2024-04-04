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Сегодня, 18:12

Спивак: «Малком отличается от Педро по стилю игры. Он игрок другого плана»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак поделился мнением о том, сможет ли полузащитник сине-бело-голубых Педро в будущем стать полноценной заменой Малкому в петербургской команде.

«Малком отличается от Педро по стилю игры. Он другого плана игрок. Педро больше играет в атаке под нападающими. У Малкома другой стиль футбола. Сложно сказать, заменит ли Педро его или нет, но этот молодой игрок, действительно, достойный футболист. Тем не менее молодой футболист сыграл достойно на высоком уровне. Почему его не похвалить? Мы все время боимся или перехвалить, или недохвалить. Почему нет, если это заслуженно? Ему и люди аплодировали, и комплименты говорили...это нормально. Если он продолжит работать, то будет играть на большом уровне», — приводит «Спорт День за Днем» слова Спивака.

Педро перешел из «Коринтианса» в «Зенит» в феврале 2024 года. В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (2:1) 18-летний бразилец сделал дубль.

Источник: Спорт День за Днем
Александр Спивак
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
Педро (Зенит)
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