Стали известны все пары 5-го раунда Пути регионов Кубка России

7 октября состоялась жеребьевка 5-го раунда Пути регионов Кубка России.

Определились все пары данного этапа турнира. Матчи 5-го раунда Пути регионов пройдут с 1 по 3 ноября. Точное расписание будет опубликовано позже.

Все пары:

«Алания» (Владикавказ) — «Волгарь» (Астрахань)

«Акрон» (Тольятти) — «Пересвет» (Домодедово)

«Шинник» (Ярославль) — «Кубань» (Краснодар)

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Волга» (Ульяновск)

«Уфа» — «Динамо-Брянск»

«Камаз» (Набережные челны) — «Енисей» (Красноярск)

«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Владивосток)

«Родина» (Москва) — «Звезда» (Санкт-Петербург)

В сезоне-2022/23 Кубок России впервые проходит с использованием системы double elimination. Турнир разбит на два пути — РПЛ и регионов. Клубы премьер-лиги сначала сыграют групповой раунд (4 команды в 4 квартетах по двухкруговой системе, каждый — 6 матчей), а затем проведут плей-офф финала по системе «двойного выбывания».

В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов. Матч за трофей пройдет 11 июня на стадионе «Лужники».