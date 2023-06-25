Тарханов назвал самую сильную группу после жеребьевки Пути РПЛ FONBET Кубка России

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением об итогах жеребьевки группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«По группам могу сказать, что самая сильная, где «Динамо», «Спартак», «Краснодар» и «Пари НН». Хотя в кубковых матчах тяжело определить, где сильная, а где слабая», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

По итогам жеребьевки в группу А попали ЦСКА, «Оренбург», «Сочи» и «Факел». В группе В выступят «Ростов», «Локомотив», «Урал» и «Рубин». «Зенит», «Ахмат», «Крылья Советов» и «Балтика» сыграют в группе С, а «Спартак», «Краснодар», «Динамо» и «Пари НН» — в группе D.