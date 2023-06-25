Тарханов назвал самую сильную группу после жеребьевки Пути РПЛ FONBET Кубка России

Сегодня, 16:36
Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением об итогах жеребьевки группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«По группам могу сказать, что самая сильная, где «Динамо», «Спартак», «Краснодар» и «Пари НН». Хотя в кубковых матчах тяжело определить, где сильная, а где слабая», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.
По итогам жеребьевки в группу А попали ЦСКА, «Оренбург», «Сочи» и «Факел». В группе В выступят «Ростов», «Локомотив», «Урал» и «Рубин». «Зенит», «Ахмат», «Крылья Советов» и «Балтика» сыграют в группе С, а «Спартак», «Краснодар», «Динамо» и «Пари НН» — в группе D.