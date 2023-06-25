Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 16:36

Тарханов назвал самую сильную группу после жеребьевки Пути РПЛ FONBET Кубка России

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением об итогах жеребьевки группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«По группам могу сказать, что самая сильная, где «Динамо», «Спартак», «Краснодар» и «Пари НН». Хотя в кубковых матчах тяжело определить, где сильная, а где слабая», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

По итогам жеребьевки в группу А попали ЦСКА, «Оренбург», «Сочи» и «Факел». В группе В выступят «Ростов», «Локомотив», «Урал» и «Рубин». «Зенит», «Ахмат», «Крылья Советов» и «Балтика» сыграют в группе С, а «Спартак», «Краснодар», «Динамо» и «Пари НН» — в группе D.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10957622-tarhanov-nazval-samuyu-silnuyu-gruppu-posle-zherebevki-kubka-rossii-puti-rpl.html
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Александр Тарханов
1
Обсудить
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Вашингтон» Овечкина стал первым клубом НХЛ, долю в котором купил государственный фонд
Украинская ассоциация футбола призвала исключить РФС из ФИФА и УЕФА
На реке в Приморье нашли тело второго из троих пропавших детей
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
В США назвали потери ВСУ при контрнаступлении важным уроком для страны
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Масалитин назвал преимущество ЦСКА перед соперниками в FONBET Кубке России