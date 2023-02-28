Тарханов: «По двум матчам со «Спартаком» видно, что «Локомотив» заряжен на игру»

Бывший главный тренер ЦСКА и «Крыльев Советов» Александр Тарханов ответил на вопрос, какие изменения в игре «Локомотива» по сравнению с первой частью сезона он увидел в матчах FONBET Кубка России со «Спартаком».

«По этим двум матчам видно, что «Локомотив» заряжен на игру. Команда пытается именно играть в футбол. Хорошо выглядит новичок Пиняев. У железнодорожников образуется хорошая группа в полузащите: Миранчук, Баринов, Пиняев. Конечно, есть проблемы в обороне. Даже в ответном матче Тикнизян мог отдать вратарю или просто выбить мяч. Зачем было рисковать и прикрывать? Хотя там, похоже, все-таки было нарушение правил. Но, в любом случае, этот гол определил победителя. Если «Локомотив» во второй части сезона будет играть с таким же настроем, причем не бегать и биться, а именно играть, то шансы выбраться со дна турнирной таблицы есть. Потому что уровень игроков достаточно хороший», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Оба матча 1/4 финала FONBET Кубка России завершились победой «Спартака». По итогам встреч «Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов, а красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ.