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Гладилин — о матче «Локомотива»: «Дзюба ничем не выделился. Ему обязательно нужен обслуживающий персонал»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в ответном матче с красно-белыми в рамках четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:4).

«Дзюба ничем не выделился. Если ему в штрафную мяч не принесут, и он не успеет головой пробить или кого-то затоптать и пропихнуть мяч в ворота, он незаметен. Это его стиль игры в последние годы. Он медленный, никогда сам не прорывается, не создает, а ждет моментов, чтобы использовать свои габариты. Ему обязательно нужен обслуживающий персонал, который с флангов будет делать ему передачи, хавбеки должны его правильно использовать. Ему сложно играть в этой команде. Если Дзюба на поле, то надо строить игру через него. А если не строить игру через Дзюбу, значит, он этой команде не нужен, там пользы-то не будет», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Дзюба присоединился к железнодорожникам 8 февраля этого года, подписав контракт с клубом до конца текущего сезона.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/28/19851571.shtml
Артем Дзюба
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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