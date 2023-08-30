Сегодня, 22:49
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился музыкальными предпочтениями после поражения в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России от «Ростова» (1:2).
— Сегодня без музыки?
— Сегодня нет повода для музыки, к сожалению. Вы привыкли меня с музыкой видеть?
— Ну это было эффектно.
— Но не эффективно?
— Почему?
— Не выиграли сегодня, чуть поскромнее будем.
— Ну это добавляет вам антуража.
— Учту. Спасибо.
— Почему такой выбор музыки был?
— Потому что меломан. У меня нет каких-то конкретных предпочтений.
— Есть у вас кто-то из советской эстрады?
— Тальков, Цой. Удивлены?
— Это сильно.
— Классика не стареет, — сказал Тикнизян.
«Ростов» набрал 6 очков и возглавил группу B Кубка России. «Локомотив» с 6 очками уступает ростовчанам по дополнительным показателям и занимает вторую строчку.