Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Календарь
Путь РПЛ. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 16:05

«Урал» — «Ростов»: стартовые составы на матч Кубка России

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Урал» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. Встреча начнется в 17.00 мск.

«Урал»: Ал. Мамин, Бевеев, Бегич, Итало, Кики, Газинский, Аюпов, Концевой, Каштанов, Шеттине, Ионов.

Запасные: Помазун, Щербицкий, Кулаков, Эмерсон, Филипенко, Бочеров, Мишкич, Дмитриев, Сиссе, Егорычев, Ишков, Влут.

«Ростов»: Медведев, Сако, Эльаскалани, Семенчук, Лангович, Уткин, Колтаков, Шанталий, Комаров, Азнауров, Комличенко.

Запасные: Цулая, Терентьев, Кирш, Игнатов, Столбов, Каштан, Зубенко, Моисеев, Шамонин.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
17 апр, 17:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Ростов
Кубок России
ФК Ростов
ФК Урал
Обсудить
Читайте также
Журналист Такер Карлсон создал Telegram-канал
Советская барьеристка Нарожиленко-Энквист рассказала, как поборола рак
В Кремле сообщили о выводе российских войск из Нагорного Карабаха
Игнашевич сдал Кубок в угоду РПЛ, а Чалов набивал статистику. Что случилось в матче ЦСКА - «Балтика»
Путин указал на высокий риск возникновения новых эпидемий в мире
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Татарстана
Популярное видео
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
Тарханов считает, что «Зенит» пройдет «Спартак» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России
Булыкин рассказал, есть ли у «Спартака» шансы против «Зенита»
Хавбек «Балтики» Кузьмин назвал причины поражения от ЦСКА в Кубке России
«Оренбург» — «Динамо»: стартовые составы на матч Кубка России
«Почему виноват только Абаскаль? Кто-то же приглашал его в «Спартак»? Кто дал команде такой отпуск?» Интервью Семина
Осипов отреагировал на поражение «Балтики» от ЦСКА в Кубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Оренбург» — «Динамо»: стартовые составы на матч Кубка России

Хавбек «Балтики» Кузьмин назвал причины поражения от ЦСКА в Кубке России