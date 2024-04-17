«Урал» — «Ростов»: стартовые составы на матч Кубка России

«Урал» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. Встреча начнется в 17.00 мск.

«Урал»: Ал. Мамин, Бевеев, Бегич, Итало, Кики, Газинский, Аюпов, Концевой, Каштанов, Шеттине, Ионов.

Запасные: Помазун, Щербицкий, Кулаков, Эмерсон, Филипенко, Бочеров, Мишкич, Дмитриев, Сиссе, Егорычев, Ишков, Влут.

«Ростов»: Медведев, Сако, Эльаскалани, Семенчук, Лангович, Уткин, Колтаков, Шанталий, Комаров, Азнауров, Комличенко.

Запасные: Цулая, Терентьев, Кирш, Игнатов, Столбов, Каштан, Зубенко, Моисеев, Шамонин.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.