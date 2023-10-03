Гол и передача Бикфалви принесли «Уралу» победу над «Рубином» в матче FONBET Кубка России

«Урал» на своем поле обыграл «Рубин» в 5-м туре групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0.

Счет на 40-й минуте открыл Андрей Егорычев, отличившийся с передачи Эрика Бикфалви. На 56-й минуте сам Бикфалви удвоил преимущество команды Виктора Гончаренко.

«Урал» с 8 очками вышел на первое место в группе B. «Рубин» с 4 баллами занимает последнее место в квартете.

Казанцы могут лишиться шансов на выход в плей-офф турнира, если «Локомотив» наберет хотя бы одно очко в матче против «Ростова» в следующем матче группы B. Встреча начнется в 17.15 по московскому времени.