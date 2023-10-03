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Сегодня, 14:08

«Урал» — «Рубин»: Бикфалви выйдет в стартовом составе, Дюпин остался в запасе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Урал» и «Рубин» объявили составы на матч 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Екатеринбуржцы занимают третье место в группе B с 5 очками, казанцы идут на последней, четвертой строчке с 4 очками. Лидером является «Ростов» (8 очков), вторым идет «Локомотив» (7 очков).

«Урал»: Помазун, Филипенко, Эмерсон, Бевеев, Кулаков, Аюпов, Юшин, Бикфалви, Мишкич, Дмитриев, Егорычев.

Запасные: Щербицкий, Ал. Мамин, Итало, Ар. Мамин, Мосин, Афонсу, Малькевич, Сунгатулин, Ишков, Сиссе, Шеттине, Каштанов.

«Рубин»: Шамов, Ширяев, Ашурматов, Тесленко, Дрезгич, Апшацев, Коновалов, Безруков, Зотов, Уридия, Фамейе.

Запасные: Дюпин, Исмагилов, Рожков, Сорокин, Чумич, Вада, Ломовицкий, Рахмоналиев, Кузнецов, Лисакович.

Матч «Урал» — «Рубин» состоится во вторник, 3 октября и начнется в 15.00 по московскому времени.

Виктор Гончаренко, Валерий Карпин и&nbsp;Сергей Семак. «Локомотив» — «Ростов», «Зенит» против «Балтики»: онлайн-трансляция матчей дня Кубка
FONBET Кубок России. Группа B
03 окт, 15:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Рубин

Футбол
Кубок России
ФК Рубин (Казань)
ФК Урал
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