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Сегодня, 22:20

В «Нижнем Новгороде» заявили, что перед командой стоит цель выйти в плей-офф Кубка России

Иван Торопцев
Корреспондент

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал победу команды над «Краснодаром» (1:0) в матче 4-го тура группового этапа пути РПЛ Кубка России.

«Команда возглавила турнирную таблицу группы, это очень хороший результат. Константин Шильцов забил красивый, рабочий гол. Считаю, что это заслуженная победа. Играли хорошо. Мы как спортивный, клуб всегда ставим для себя максимальные задачи, рассчитываем на победу в каждом матче. Перед командой стоит цель выйти в весеннюю часть Кубка России. Желательно с первого или второго места», — приводит ТАСС слова Измайлова.

«Нижний Новгород» возглавляет таблицу группы A с 8 очками. В следующем туре Кубка страны нижегородцы сыграют против «Химок» на выезде.

Источник: https://tass.ru/sport/16102427
Футбол
Кубок России
ФК Нижний Новгород
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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