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Кубок России

23 ноября, 17:28

В «Оренбурге» назвали цель на матч Кубка России против «Динамо»

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал «СЭ» победу над «Ростовом» (4:2) в матче группы С Кубка России и назвал цель команды в турнире.

«Первое место в группе? Вы знаете, это футбол, тут ожидать можно всего, что угодно. У нас есть свои цели и главная цель на сегодняшний день — это выйти из группы с первых двух мест. По матчу могу сказать, что наша игра сейчас стала более стабилизированной и главное, что результат хороший. Голов много, много комбинаций, поэтому мне этот матч очень понравился», — сказал Андреев корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

В последнем, шестом туре групповой стадии Кубка России «Оренбург» сыграет на выезде против «Динамо», а «Ростов» примет дома «Ахмат». Обе встречи пройдут 27 ноября и начнутся в 14.00 (мск).

«Оренбург» лидирует в группе C с 8 очками, однако «Ахмат» (3-е место, 6 очков) и «Динамо» (2-е место, 7 очков) еще не закончили свой матч в рамках 5-го тура группового этапа. Последнее место в группе занимает «Ростов» с 6 очками.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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