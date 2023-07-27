В «Спартаке» рассказали о состоянии Зиньковского

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал состояние полузащитника команды Антона Зиньковского после матча первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром» (2:1).

В конце первого тайма игрок «быков» Эдуард Сперцян прямой ногой ударил Зиньковского выше голеностопа и получил красную карточку.

— Есть ли понимание, насколько серьезная травма у Зиньковского?

— Пока нет информации от врачей. Вроде бы выглядит не очень страшно, — сказал Малышев.

Также глава пресс-служба «Спартака» Дмитрий Зеленов добавил: «Прихрамывает чуть-чуть, нога опухла, но точных диагнозов пока нет».