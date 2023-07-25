В «Зените» ответили на вопрос о будущем Сутормина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем полузащитника команды Алексея Сутормина.

— Алексей Сутормин сегодня даже не вышел на поле, хотя кубковый матч, многие лидеры не играли. Почему не отпускаете его в другие клубы, ведь на него есть спрос?

— Почему? Мы же говорим, что не держим никого абсолютно. Естественно, если игрок хочет уйти и есть предложение, которое устроит клуб, мы, конечно, отпустим. Что касается Леши — сегодня был кубковый матч, мы выиграли 2:0, поэтому вышли молодые игроки. Если будут более важные матчи, естественно, доверили бы какой-то период времени Леше на той позиции, на которой он может выходить сейчас — то есть, играть выше. На той же позиции вместо Мостового он мог легко выйти. Но, учитывая кубковый матч и то, что мы играли дома, мы учитывали счет. Дали возможность молодым футболистам почувствовать игровой тонус, для них сейчас это более важно. Леша в любом матче может выйти и в стартовом составе, без проблем. Главное, чтобы он был готов выйти сам, а дальше тренерский штаб будет принимать решение, когда и сколько давать возможность играть, — сказал Семак.

«Зенит» обыграл «Ахмат» (2:0) в матче первого тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России. Победу сине-бело-голубым принесли голы Густаво Мантуана и Клаудиньо.