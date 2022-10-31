В «Зените» прокомментировали информацию о желании клуба перенести матч с «Факелом»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о том, что клуб пытается перенести кубковый матч с «Факелом».
«Ждите официальной информации в ближайшие дни», — сказал Медведев «СЭ».
По информации «РБ Спорт», «Зенит» предлагает «Факелу» провести матч 5-го тура группового турнира Кубка России 16 ноября.
Первоначально игра был запланирована на 8-10 ноября (данные официального сайт РФС).
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