Владелец «Акрона» заявил, что хочет видеть «Спартак» следующим соперником своего клуба в Кубке России

Владелец «Акрона» Павел Морозов заявил, что хочет увидеть следующим соперником своей команды в FONBET Кубке России «Спартак» или ЦСКА.

Во вторник, 4 апреля команда из Тольятти обыграла «Динамо» (0:0, 4:1 — пенальти) в первой стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

«С кем бы хотели сыграть дальше в Кубке России? После «Локомотива» и «Динамо» особо не принципиально. «Спартак» уже точно попал в Путь регионов. Посмотрим, вторая игра Пути РПЛ будет в среду. Но, наверное, хотелось бы «Спартак» или ЦСКА», — приводит ТАСС слова Морозова.

Во второй стадии полуфинала Пути регионов Кубка России сыграют «Акрон», «Спартак», победитель матча первой стадии полуфинала Пути регионов «Ростов» — «Краснодар» и проигравший в полуфинале Пути РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов».