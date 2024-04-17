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Кубок России

Сегодня, 20:00

Гранат — об игре «Динамо»: «Хотел бы, чтобы команда и дальше продолжила движение вверх»

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Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат в разговоре с «СЭ» прокомментировал нынешнюю форму команды Марцела Лички.

«Сейчас «Динамо» настраивается на лучшую игру после не самого удачного периода. Не стоит и забывать, что кубковые матчи отличаются от игр чемпионата. Я хотел бы, чтобы команда и дальше продолжила поступательное движение вверх. Очень рад, что сегодня они победили», — сказал Гранат «СЭ».

17 апреля «Динамо» на выезде одержало победу над «Оренбургом» (4:2) в матче первого этапа полуфинальной стадии Пути регионов Кубка России. Бело-голубые прошли в следующую стадию турнира, где сыграют против проигравшей команды в 1/2 финала Пути РПЛ.

В чемпионате России «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков в 23 матчах.

Денис Сафронов

Владимир Гранат
ФК Динамо (Москва)
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