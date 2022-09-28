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Кубок России

28 сентября, 21:28

Идову — об игре Педриньо: «Не ожидал и не готовился к этому»

Защитник «Химок» Идову прокомментировал матч против «Локомотива»
Виктория Кравченко

Защитник «Химок» Брайан Идову рассказал, что думает о поражении команды от «Локомотива» (0:5) в матче Кубка России. В этой встрече игрок железнодорожников Педриньо сделал покер.

— Как в целом настроение после такого неприятного поражения?

— Конечно, неприятно проигрывать так матчи, особенно после того как проделали хорошую работу. Честно скажу, Артурович дал нам хороший план подготовки к этой игре: заселились на базу, тренировались, много работали над тактикой, смотрели теорию. А конечном итоге на поле не получилось большинство из того, что готовили. Очень обидно.

— Ты ожидал, что Педриньо так себя покажет?

— Не ожидал и не готовился к этому, но так получилось. В первый раз он оказался в свободной зоне, удержал скорость, а она у него великолепная. А остальные три — практически одинаковые, получились на исполнительном мастерстве. Видно, у нас чуть не пошло, правый полузащитник Камлашев чуть поплыл, потом вышел Саид, тоже не прочувствовал. Тяжело было на самом деле. Я тоже могу понять, когда защитник в штрафной площади плюс-минус зная, что за практически любое прикосновение назначат пенальти, опасается лезть. У Педриньо есть техника, хороший дриблинг, он это показал. Но также показал, что обладает хорошим исполнением — все голы в девятку, даже Митрюха (голкипер «Химок» Антон Митрюшкин — прим. Metaratings.ru) не смог вытащить. Хотя сегодня Антон провел очень хороший матч. За него обидно, он получил незаслуженные пять мячей, — сказал Идову Metaratings.ru.

В следующем туре Кубка России «Локомотив» снова сыграет с «Химками». Матч состоится 18 октября.

Источник: https://metaratings.ru/news/idovu-prokommentiroval-razgromnoe-porazhenie-khimok-ot-lokomotiva-1371158/
Брайн Идову
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
Педриньо
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