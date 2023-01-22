Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 14:30

Дуглас Сантос: «Инициатор драки со «Спартаком» — Промес. Он же не ребенок — должен понимать, что так вести себя на поле нельзя»

Гоша Чернов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» поделился мнением о кубковом матче против «Спартака», который завершился потасовкой.

— Ты впервые был свидетелем столь массовой потасовки в футболе? — вопрос Дугласу.

— Да, на футбольном поле впервые.

— На твой взгляд, кто был инициатором драки?

— Для меня очевидно, что инициатор драки — Промес. У него с самого начала не пошла игра, он довольно быстро начал выходить из себя, стал оскорблять Родригао и Барриоса. По ходу всего матча я неоднократно становился свидетелем мелких столкновений на поле. К сожалению, это не закончилось даже после свистка, когда Промес начал выяснять отношения с Барриосом. В итоге все это переросло в столкновение двух сторон. Надеюсь, что это послужит уроком Промесу. Он же не ребенок — должен понимать, что так вести себя на поле нельзя. С другой стороны, это должно послужить уроком и нам. Мы должны сохранять холодные головы, не должны реагировать на такие выпады в наш адрес. Нам просто необходимо доказывать свое превосходство над соперниками на поле и не доводить до того, чтобы пришлось размахивать кулаками.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Дуглас Сантос
Квинси Промес
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
7
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Променял на актрису: как распалась семья чемпионки мира по пятиборью и актера Павла Трубинера
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
В Чехии призвали решить конфликт на Украине дипломатическим путем
Европе предрекли превращение в радиоактивное кладбище из-за поставок танков
В Ливане назвали развитый ВПК залогом победы РФ
В ЛНР сообщили о разрушении профилактория при обстреле Стаханова ВСУ
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Дуглас Сантос: «Удивлен, что Промеса не наказали. Из-за него произошла потасовка, а он выходит из ситуации невиновным»
Медведев: «Разочарован восторгом игроков «Спартака» при просмотре потасовки в матче с «Зенитом»
«Разочарование года? Восторг игроков «Спартака» при просмотре потасовки с «Зенитом». Медведев — об итогах года и будущем
Стало известно расписание матчей 1/4 финала Кубка России
Миранчук: «Спартак» в Кубке? Смотрим на игру с нетерпением, с оптимизмом»
Артем Ребров: «Самое яркое событие 2022 года — победа в Кубке России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Динамо» было автором идеи, а РФС принял революционное решение». Пивоваров — о новом формате Кубка России

Дуглас Сантос: «Удивлен, что Промеса не наказали. Из-за него произошла потасовка, а он выходит из ситуации невиновным»