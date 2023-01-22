Дуглас Сантос: «Инициатор драки со «Спартаком» — Промес. Он же не ребенок — должен понимать, что так вести себя на поле нельзя»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» поделился мнением о кубковом матче против «Спартака», который завершился потасовкой.

— Ты впервые был свидетелем столь массовой потасовки в футболе? — вопрос Дугласу.

— Да, на футбольном поле впервые.

— На твой взгляд, кто был инициатором драки?

— Для меня очевидно, что инициатор драки — Промес. У него с самого начала не пошла игра, он довольно быстро начал выходить из себя, стал оскорблять Родригао и Барриоса. По ходу всего матча я неоднократно становился свидетелем мелких столкновений на поле. К сожалению, это не закончилось даже после свистка, когда Промес начал выяснять отношения с Барриосом. В итоге все это переросло в столкновение двух сторон. Надеюсь, что это послужит уроком Промесу. Он же не ребенок — должен понимать, что так вести себя на поле нельзя. С другой стороны, это должно послужить уроком и нам. Мы должны сохранять холодные головы, не должны реагировать на такие выпады в наш адрес. Нам просто необходимо доказывать свое превосходство над соперниками на поле и не доводить до того, чтобы пришлось размахивать кулаками.