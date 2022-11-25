«Зенит» готовится к «Спартаку» в полном составе

«Зенит» готовится к домашнему матчу 6-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России против «Спартака» в полном составе. Встреча пройдет 27 ноября.

Отсутствует только защитник сборной Хорватии Деян Ловрен, принимающий участие в чемпионате мира-2022.

К матчу готовятся все три вратаря: Иван Куарежма, Михаил Кержаков и Даниил Одоевский. На общих основаниях работает восстановившийся после травмы защитник Родригао.

Наутро после матча «Зенит» уходит в отпуск. Команда соберется в полном составе 15 января в Дохе. На январском сборе в Катаре запланированы 2-3 контрольных матча. То же самое касается и февральского сбора, который пройдет в Дубае. Не исключено, что в январе или феврале «Зенит» проведет товарищеский матч с иранским «Сепаханом», который изначально планировался на ноябрь.

В Санкт-Петербург команда вернется не раньше 15 февраля.