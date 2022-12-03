Жеребьевка 1/4 финала Кубка России на «Матч ТВ» прошла с ошибкой

Во время жеребьевки 1/4 финала верхней сетки Кубка России организаторы допустили ошибку.

Изначально «Ростову» достался «Краснодар», а ЦСКА — «Урал». Во время трансляции на «Матч ТВ» появилась сетка турнира с такими парами.

Ошибка во время жеребьевки 1/4 финала Кубка России.

Однако через несколько минут организаторы поменяли пары из-за того, что армейцы и екатеринбуржцы играли друг с другом в одной группе. Таким образом, в 1/4 финала верхней сетки «Ростов» сыграет с «Уралом», а ЦСКА с «Краснодаром».