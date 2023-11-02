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Сегодня, 15:19

Зиньковский не считает, что гарантированное первое место расслабило «Спартак» в FONBET Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о выступлении команды в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Нельзя говорить, что гарантированное первое место расслабило команду на оставшиеся два тура. Были смешанные составы. Дали поиграть тем ребятам, кто меньше играл. Конечно, хотели победить в любом случае, но у нас и «Краснодара» были смешанные составы, атакующая игра получилась. Проиграли, такое бывает», — приводит слова Зиньковского ТАСС.

«Спартак» проиграл «Динамо» (0:3) и «Краснодару» (2:3) в двух заключительных турах группового турнира. Несмотря на это, красно-белые с первого места вышли в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. Они гарантировали себе первую строчку в группе D после 4 побед в 4 стартовых турах.

Источник: ТАСС
Антон Зиньковский
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
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