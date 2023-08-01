«Амкал» снова шумит в Кубке России: забил два шедевральных гола, выбил «Знамя» и прошел в следующий раунд

Медиакоманда сыграет в 1/128 финала Пути регионов.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Первый раунд

«Амкал» — «Знамя» — 3:2

«От медийности у них только болельщики и руководитель!»

Трансляция на федеральном канале, полные трибуны на стадионе академии «Спартак» и бесконечные уведомления в соцсетях — обязательные атрибуты 1/256 Кубка России, когда в турнир вступает медийная команда.

«Амкал» зажег в этом турнире год назад — и если тогда в его успех мало кто мог поверить, то теперь именно он считался фаворитом в матче с ногинским «Знаменем».

И это не неудивительно — «Амкал» уже доказал, что в состоянии обыгрывать профессиональные клубы: в прошлом розыгрыше «блогеры» прошли «Зоркий» (8:7 в серии пенальти), обыграли «Тверь» (1:0) и уступили «Звезде» (снова по пенальти).

На этот раз медиакоманда начала свой путь со встречи против «Знамени» — команды из ФНЛ-2, которая в своей подгруппе идет на 10-м месте после двух туров. В Ногинске очень серьезно отнеслись к сопернику.

«В «Амкале» собрана профессиональная команда. От медийности там только большое количество болельщиков, которые их поддерживают, и сам руководитель», — отметил главный тренер «Знамени» Георгий Бычков, намекнув на основателя клуба Германа Попкова.

По слухам, за победу игрокам клуба из Ногинска даже планировали выплатить двойные премиальные.

Чудо-голы «Амкала» и установка тренера «Знамени» из окна

Поначалу «Амкал» играл немного скованно: гости владели инициативой, создавали моменты, а звездный соперник в основном отбивался от атак.

Только в середине тайма «Амкал» отодвинул игру от своих ворот и начал угрожать чужим. Более того, именно медийная команда открыла счет. Воспитанник «Динамо» Анатолий Катрич, у которого не получилось сделать большую карьеру на профессиональном уровне, нашел себя в медиафутболе. Осенью прошлого года он присоединился к «Амкалу» и быстро стал одним из лидеров. В середине первого тайма хавбек забил роскошный гол, метров с 30 закрутив мяч в дальнюю «девятку».

Но «Амкал» вел в счете всего минуту — буквально в следующей атаке Никита Саламатов ударом с линии штрафной вернул «Знамя» в игру. Однако результат не устроил Бычкова. В перерыве он не закрыл окно в раздевалку и позволил блогерам подслушать его пламенную установку.

«Пацаны, для нас 1:1 — это очень [плохой] результат. Пенальти — это [плохой] результат! Нам это не надо! Нам нужны голы. Чтобы были голы, нужно бить по воротам, пацаны!» — эмоционально обратился тренер «Знамени» к своим игрокам.

Мотивационная речь не помогла: во втором тайме доминировал «Амкал». На 61-й минуте Владимир Лобкарев после подачи с углового забил головой — 2:1.

А на 72-й Евгений Маричев исполнил еще один шедевр: хавбек вторым темпом дождался отскока у линии штрафной и идеальным ударом в «девятку» упаковал его в сетку. 3:1 — и еще один гол «Амкала» для хит-парада турнира.

После третьего гола «Амкал» чуть расслабился: защитник Арсений Левшук решил возобновить интригу в матче и в простой ситуации грубо сфолил на сопернике, после чего получил вторую желтую карточку.

Прямо с поля Левшук отправился не в раздевалку или подтрибунку, как это делают игроки в профессиональных клубах, а в фан-сектор «Амкала» — поддерживать партнеров вместе с болельщиками.

Игроки «Знамени» лишь после удаления у соперника начали создавать моменты у чужих ворот, хотя весь второй тайм в основном отбивались и приходили в себя.

На 84-й минуте Дмитрий Вансович смог сделать счет 3:2. В концовке «Знамя» устроило навал и пару раз было близко к камбэку, но напряженные последние минуты прошли без голов — «Амкал» удержал победу и пробился в 1/128 финала Пути регионов. Его следующим соперником станет «Текстильщик».

Завтра в Кубке свой путь начнут две другие медиакоманды: 2Drots и «Родина Медиа» — две лучшие команды прошедшего сезона МФЛ.