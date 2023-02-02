«Зенит» идет в CAS. Все из-за «Спартака»

Сине-бело-голубые не согласны с санкциями к трем футболистам — шесть игр дисквалификации для Родригао, Барриоса и Малкома — и будут отстаивать свою позицию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Для начала напомним, как развивались события.

27 ноября прошлого года «Зенит» принимал «Спартак» в 6-м туре группового раунда пути РПЛ Кубка России. Основное время завершилось нулевой ничьей, а сразу после финального свистка, еще до серии пенальти, на поле вспыхнула драка стенка на стенку. Результатом стали шесть красных карточек, которые арбитр Москалев предъявил троим питерцам — Родригао, Барриосу, Малкому, и троим красно-белым — Николсону, Соболеву и Селихову.

30 ноября работу Москалева на «Газпром Арене» разобрала экспертно-судейская комиссия. Она не поддержала рефери в части неудаления спартаковца Промеса, признав остальные решения верными. При этом мнение ЭСК не обязан учитывать контрольно-дисциплинарный комитет — орган, который выносит наказания. Что на следующий день и произошло — Квинси избежал отстранения.

1 декабря на каждого из удаленных футболистов КДК наложил дисквалификацию на шесть матчей Кубка в соответствии с частью 2 статьи 97 («Драка») Дисциплинарного регламента. Заметим, что иного наказания этот пункт не предусматривает.

21 декабря «Зенит», несогласный с вердиктом КДК в отношении своих игроков, подал апелляцию. Питерцы просили снизить санкцию Малкому до автоматической, одного матча, Барриосу — до двух, Родригао — до трех. В качестве главного аргумента чемпионы России приводили запись судьи в официальном протоколе встречи. В нем Москалев сразу квалифицировал столкновение как «агрессивное поведение», это подтвердил и комиссар матча Семенов. Формулировка же «массовая драка», по мнению заявителя, появилась непосредственно на заседании КДК, что нарушает один из правовых принципов, так называемый nulla poena sine lege — стороны должны заранее знать, по какой статье разбирается дело. Более того, в «Зените» считали (пожалуй, небезосновательно), что пересмотр арбитром своих действий на поле после окончания матча противоречит пункту 5 Правил футбола: «решения судьи в отношении событий игры являются окончательными».

Апелляционный комитет не счел доводы невского клуба достаточными и оставил решение КДК в силе. Тогда «Зенит» пошел дальше — в начале февраля обратился в CAS. Вот как клубная пресс-служба прокомментировала этот шаг «СЭ»:

— ФК «Зенит» действительно подал жалобу в CAS, о чем мы уведомили РФС. Считаем, что наша позиция отвечает всем юридическим нормам, на которые мы обращали внимание и КДК, и апелляционного комитета, но которые были проигнорированы. По-прежнему считаем, что причиной удаления всех шести футболистов являлась не массовая драка, а именно агрессивное поведение — в соответствии с подписанным судьей встречи и представителями команд протоколом матча. Эта же причина удаления игроков нашла отражение в рапорте комиссара встречи. Поэтому «Зенит» и обратился в более высокую инстанцию.

Сразу оговоримся, что обращение сине-бело-голубых может не иметь практического смысла в плане розыгрыша Кубка страны-2022/23. Хорошо известно, что CAS рассматривает дела долго — даже по ускоренной процедуре. Не исключено, что если в Лозанне встанут на сторону питерцев, то зенитовцы получат только моральное удовлетворение. На первый взгляд.

Но не все так просто. Из практики очевидно, что у многих клубов довольно давно возникают к КДК различные юридические вопросы. Условно говоря, некоторые решения оцениваются не как точное соблюдение футбольного закона, а как некие понятийные действия и, как следствие, ситуативная интерпретация регламента. Сине-бело-голубые в этом ряду, видимо, не исключение. Судя по всему, они считают, что нынешняя ситуация — в случае если САS поддержит апелляцию «Зенита» — в будущем станет для дисциплинарного комитета РФС ориентиром, определенной гарантией абсолютного следования положениям нормативных документов. То есть в Лозанне чемпион станет биться не столько за настоящее, сколько за будущее.

Одно разбирательство «российский клуб vs РФС» история уже знает: в 2014-м «Ростов» выиграл в САS у футбольного союза дело о невыдаче лицензии УЕФА. Но если тогда претензии дончан адресовались всей организации, то сейчас «Зенит» оспаривает решение одной из ее структур.

Посмотрим, какой вердикт вынесут судьи в Лозанне. И как он отразится на всем нашем футболе.

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