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Сегодня, 17:30

Сычевой уже забивает в новом клубе и под фамилией Писарский. А у Рассказова — голевая передача с «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Владимир Писарский.
Фото ФК «Крылья Советов»
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«Крылья Советов» обыграли бело-голубых — 2:1.
Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
23 февр, 15:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:1
Динамо

Первый матч после длительного перерыва всегда интрига: непонятно, кто что натренировал на сборах. При этом у «Крыльев» произошли некоторые изменения — ушли Пиняев, Глушенков, на место которых пригласили Рассказова, Зуева, Шитова, Гарре и Писарского. Двое последних в четверг оказались в стартовом составе.

У «Динамо» же на трансферном рынке полный штиль — никто не ушел, никто не пришел. Встраивать новичков не требовалось — только совершенствовать старые связи. Да учитывать травмы. И если Норманн и Лесовой успели оправиться, чтобы попасть в заявку, то Лаксальт из-за травмы колена пропустит месяц.

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Нынешние «Крылья» — гарантия открытого футбола. Вот и в матче с «Динамо» в первом тайме были классические качели — атакующий порыв одних сменялся активностью у чужих ворот других. Смотрелось живо, хотя погодные условия вносили коррективы — в завершение работать аккуратно с мячом футболистам было сложно. В Самаре во время матча было -11 градусов.

Бело-голубые давили до перерыва больше, моменты создавали чаще, но и хозяева вполне могли открывать счет.

А во втором тайме «Крылья» взяли свое. Сначала подстерегли ошибку гостей, слишком увлекшихся атакой. Провал по центру обороны привел к тому, что Фернандес остался против двоих соперников. В классической контратаке Рахманович и Писарский все разыграли идеально, и лучший бомбардир РПЛ открыл счет забитым голам в новом клубе — 1:0.

Мы помним, что форвард, еще выступая под фамилией Сычевой, любил оригинальные празднования. Не изменил себе нападающий и в «Крыльях». За рекламными щитами кто-то держал наготове дирижерскую палочку, с которой Писарский исполнил театральный номер, завершившийся поклоном трибунам. Заметим, что в соцсетях у форварда ник Дирижер.

«Динамо» же после перерыва долго выглядело тускло, никак не тревожа Ломаева. Йоканович старался поддать жару, выпустив Тюкавина, Гладышева, Гагнидзе и Макарова, и это не сразу, но сработало. Едва вышедший на замену экс-спартаковец Шитов подарил сопернику мяч в центре поля, Гладышев прострелил, а Тюкавин замкнул дальнюю штангу — 1:1.

Но самарцы в этот день были агрессивнее и все же вырвали в концовке победу за счет действий других экс-спартаковцев. Скопинцев с Фернандесом не разобрались, кому держать Зуева, тот остался один, а Рассказов нашел партнера тонким пасом — 2:1.

Теперь в этой паре все решится 1 марта в ответном матче на стадионе в Петровском парке.

Владимир Сычевой
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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