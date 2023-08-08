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Кубок России

Сегодня, 21:00

«Локо» переборол «Рубин» с помощью замен и возглавил кубковую группу

«Локомотив» в гостях обыграл «Рубин» в матче FONBET Кубка России
Гоша Чернов
Корреспондент
8 августа. «Рубин» — «Локомотив» — 0:1.
Фото ФК «Локомотив»
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Красно-зеленые одержали вторую подряд победу на старте FONBET Кубка России.
Кубок России. Группа B
08 авг, 18:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:1
Локомотив

Жизнь после 1:4

После крупных поражений всегда лучше получить как можно больше времени на восстановление — подумать над пересмотром тактики, спокойно разобрать ошибки и просто успокоиться. Но сезон в России начался лихо, и уже после трех сыгранных в чемпионате туров командам предстояли вторые матчи в FONBET Кубке России.

Более того, так совпало, что и «Рубин», и «Локомотив» в субботу синхронно проиграли в РПЛ с одинаковым счетом 1:4, а уже во вторник они встречались друг с другом в младшем национальном турнире. И, конечно, Рашид Рахимов с Михаилом Галактионовым предпочли бы отдохнуть, а не играть.

Максим Глушенков, Артем Дзюба и&nbsp;Сергей Пиняев (слева направо) после матча с &laquo;Рубином&raquo;. «Локо» слишком поверил в себя, но не решил главную проблему. Как с такими провалами в обороне бороться за топ-3?

Без Дзюбы, но с Гильерме

Впрочем, проблема перегруженного календаря решается просто, пусть и радикально — ротацией. Обе команды почти полностью поменяли стартовые составы, а «Локо», к примеру, еще и не всех взял с собой в Казань: например, Дзюбу и Митая, которым потребовался дополнительный отдых после жесткого дерби с ЦСКА. Из тех, кто в субботу выходил в основе, на месте остались лишь двое — Баринов, а также Самошников, который, правда, сменил фланг с правого на левый. Зато впервые в 2023 году за «Локомотив» сыграл Гильерме.

Рахимов перетасовал состав еще сильнее: в основе остался только железный центральный защитник Вуячич, пока не пропустивший ни секунды этим летом. Отметим появление в стартовом составе Рыбуса и Лисаковича (экс-игроков «Локомотива»), а также возвращение в строй Кузнецова — Даниил пропустил весь прошлый сезон из-за разрыва крестообразных связок колена и впервые за год появился на поле, причем на позиции правого латераля.

Пресный первый тайм

Матч чемпионата между этими соперниками в первом туре получился насыщенным и событийным, но сейчас никакими 2:2 не пахло с самого начала. Дело даже не в резервных составах, а в выбранном обеими командами темпе: никто не стремился брать инициативу на себя, зато игра кишела фолами. В первом тайме нарушений правил более чем хватало — достаточно сказать, что желтых карточек (4) было в два раза больше, чем ударов по воротам.

«Локомотив» стремился вперед активнее противника, но качества в атаке явно недоставало. Парадокс: в матче с ЦСКА у красно-зеленых хватало топ-исполнителей в нападении, однако забить «Локо» смог только после замены их всех во втором тайме. А сейчас у красно-зеленых не было привычных лидеров, как и мудреной гибридной схемы, а результат — тот же. Только прямо перед перерывом Баринов сподобился на неопасный удар издали — он был первым для гостей в этой встрече.

Гол Сарвели

Зато во втором тайме стало куда веселее. В первую очередь повлияли замены с обеих сторон: и Рахимову, и Галактионову явно надоело усыплять зрителей, да и почувствовали они, что можно прибавить. Но если у «Рубина» в перерыве вышли Грицаенко и Безруков, то у «Локо» разом появились Тикнизян, Пиняев и Глушенков.

Атака железнодорожников заметно расцветилась, хотя основную остроту они, как и казанцы, создавали со стандартных положений. И если «Рубину» не хватало конкретики в финальной фазе, то «Локо» на 63-й минуте все-таки забил. Конечно, на том угловом ошибся юный голкипер Янович, но дебютный гол за новую команду у Сарвели никто не отнимет.

«Локо» — лидер группы

Помог гостям и выход Карпукаса, который зацементировал центр поля и сделал немало перехватов, позволив своим партнерам создавать больше атак. Блестяще выглядели и Пиняев с Глушенковым — например, в одном из моментов первый едва не нашел второго передачей, а в другом Максим забил, но из сомнительного офсайда.

Именно замены Галактионова решили исход этой встречи. Рахимов, конечно, тоже пытался все изменить, но, к примеру, Даку появился на поле очень поздно (по сравнению с атакующими игроками «Локо»). Гильерме тоже провел солидный матч — в тех моментах, где нужно, уверенно играл и в итоге сохранил ворота сухими.

Вряд ли болельщики «Локомотива» полностью довольны игрой своей команды, но она хотя бы показала, что поражение от ЦСКА было несистемным. Красно-зеленые одерживают вторую подряд кубковую победу и возглавляют группу В. А «Рубин» все еще не может выиграть в текущем сезоне, и за него становится тревожно.

Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Владислав Сарвели
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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