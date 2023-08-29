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Сегодня, 22:00

И какой состав у Абаскаля основной? «Спартак» уничтожил «Динамо» в Кубке

«Спартак» разгромил «Динамо» в матче FONBET Кубка России
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
«Спартак» — «Динамо» — 4:1. Александр Соболев и Срджан Бабич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» забил четыре мяча за полтайма в кубковом дерби.
Кубок России. Группа D
29 авг, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
4:1
Динамо

Кубковое дерби не несло большой турнирной нагрузки. «Спартак» взял максимум в двух первых матчах, у «Динамо» после домашней победы над «Краснодаром» тоже хорошие позиции.

Игра была важна в контексте последних результатов команд. У бело-голубых все хорошо: после скомканного старта команда Лички сумела оттолкнуться от яркой победы в Петербурге и выдала серию из четырех побед, за которой последовала обидная ничья в Казани. Да тут еще и новички подъехали.

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У «Спартака» все наоборот: мощный старт, а потом все покатилось по наклонной. Чувствительное поражение от «Зенита» и всего лишь одно очко в трех последних матчах чемпионата. Нельзя не добавить сюда то, что в случае со «Спартаком» любой негатив умножается многократно. Сложный момент для Абаскаля.

Кубок был и остается турниром ротации. У «Спартака» из состава на предыдущий тур остались только Денисов и Соболев, у «Динамо» — Фомин, Скопинцев и Смолов. За красно-белых дебютировал центральный защитник Бабич, динамовские новички Карраскаль и Чавес начали матч на лавке.

В первые 25 минут «Спартак» смял и уничтожил соперника. Мягко говоря. Четыре гола за полтайма! Первые два пришли со «второго этажа»: сначала Соболев воспользовался подачей Денисова, а затем свой дебют отметил Бабич. Ассистировал ему Медина, который, кстати, совсем недавно так же эффектно начал за красно-белых. Затем «1+1» оформил Зиньковский: здорово прострелил на Соболева, а потом реализовал выход один на один после тонкой передачи Пруцева. «Динамо» на поле отсутствовало, и если бы не пара сейвов Лещука, то впору было бы поднимать книгу антирекордов бело-голубых.

«Спартак» как будто продолжал куражиться с «Нижним» в том самом лихом кубковом матче трехнедельной давности, и не было никаких поражений от «Урала» и «Зенита». Зиньковский был очень хорош на своей самой родной позиции левого вингера, да и центр с Литвиновым и особенно Пруцевым работал совершенно по-другому. Никто бы не поверил, что эта же команда на этом же поле мучилась против «Ахмата» каких-то три дня назад.

Реакция Лички — двойная замена. Чех убрал Кутицкого, который в центре обороны не справился, и Гладышева. «Спартак» ожидаемо успокоился, а «Динамо» попыталось хоть как-то исправить ситуацию, к тому же нынешний «Спартак» несгибаемой глыбой не назовешь. Максимальное достижение бело-голубых — удар в штангу.

Болельщики «Спартака» были удовлетворены первым таймом, но при этом в шутку оговаривались, что еще не все ясно. И намекали на тот матч с «Нижним», когда красно-белые умудрились буквально за пять минут получить 3:4 из 3:1. На этот раз начало тайма «Спартак» прошел без потерь, и Карраскаль с Чавесом на исходе часа игры дебютировали за «Динамо» при счете 0:4.

Гол пришел уже через пять минут, правда, без их участия. Вышедший в первом тайме Нгамале забил, легко обыграв Мартинса, и личный показатель полезности камерунца стал «+1». «Спартак» не дрогнул, перестроился на три центральных защитника и спокойно довел матч до победы. Соболев искал хет-трик, даже бил через себя, но в итоге был заменен и ограничился дублем.

Важная для «Спартака» победа в контексте последних неудач. Правда, вопросов по составу красно-белых стало еще больше. Кого теперь выставлять Абаскалю в субботу в Краснодаре — тех, кто разложил «Динамо» за полчаса, или тех, кто так ничего и не вымучил против «Ахмата»? Для «Динамо» же это не более чем неприятность. Как и любое поражение от «Спартака». Пожалуй, ни у кого и не было сомнений, что скамейка у красно-белых глубже и сильнее. Запас прочности у команды Лички есть. Да и в чемпионате очков больше, чем у «Спартака».

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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