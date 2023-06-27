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Сегодня, 22:22

Экс-вратарь «Торпедо» Ботнарь заявил, что не обижается на Клотета

Руслан Минаев
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Бывший вратарь «Торпедо» Виталий Ботнарь рассказал о взаимоотношениях с главным тренером клуба Жозепом Клотетом.

«Я понимаю, что Бабурин завоевал место в основе пока я восстанавливался, тренерский штаб рассчитывал на него. У меня никаких обид, так бывает. Пытался ли я поговорить с Клотетом? Нет.

Не понимаю таких ситуаций, когда футболист подходит к тренеру и спрашивает, почему не играет. Это должно решаться по тренировочному процессу — кто сильнее, тот и играет", — цитирует Ботнаря «РБ Спорт».

22-летний вратарь в прошлом сезоне провел в РПЛ 4 матча, пропустил 7 голов и отстоял один матч на ноль.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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