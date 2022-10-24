Клубы из Крыма смогут участвовать в соревнованиях ФНЛ с сезона-2023/24

Футбольные клубы из Севастополя и Крыма смогут участвовать в соревнованиях ФНЛ, информирует ТАСС со ссылкой на заявление губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

«Принято решение о том, что футбольные команды Севастополя и Крыма смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых ФНЛ, начиная с сезона-2023/24. Кроме того, начиная с 2023 года наши детско-юношеские команды смогут участвовать во всероссийских соревнованиях. Футболисты Севастополя и всего полуострова ждали этого решения больше восьми лет! Напомню, что в 2015 году ФИФА и УЕФА ввели запрет на участие крымских клубов в российских соревнованиях», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

29 сентября Футбольная национальная лига (ФНЛ) создала рабочую группу по вопросу интеграции клубов из Крыма и Севастополя в чемпионат России.

Решением УЕФА крымские клубы выступают в чемпионате региона после вхождения Крыма в состав России. Европейская организация сохраняет запрет на участие крымских команд в турнирах под эгидой РФС.