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Сборная России

Сегодня, 19:02

Сычевой, Пиняев и Садулаев попали в итоговый состав сборной России на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном

Иван Шитик
Корреспондент
Игроки сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Тренерский штаб сборной России во главе со Валерием Карпиным назвал состав сборной на ноябрьский учебно-тренировочный сбор и товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»).

Защитники: Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов (все — «Спартак»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба — «Ростов»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Илья Агапов («Нижний Новгород»), Артем Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба — «Ростов»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба — «Динамо»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Никита Кривцов («Краснодар), Антон Зиньковский («Спартак»), Сергей Пиняев («Крылья Советов»), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак»), Николай Комличенко («Ростов»), Владимир Сычевой («Оренбург»).

В расширенный состав изначально входили 37 человек. В итоговую заявку не попали: Дмитрий Чистяков («Зенит»), Даниил Денисов («Спартак»), Виктор Мелехин («Ростов»), Мингиян Бевеев («Урал»), Ильзат Ахметов («Краснодар»), Максим Глушенков («Крылья Советов»), Данил Пруцев («Спартак»).

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе против команды Таджикистана. 20 ноября национальная команда сыграет с Узбекистаном в Ташкенте.

Источник: https://rfs.ru/news/217050
Сборная России по футболу
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Сборная Узбекистана по футболу
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