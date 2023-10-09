Агент Мухина сообщил, что игрок прибыл в расположение сборной России, несмотря на повреждение

Вадим Шпинев, представитель полузащитника ЦСКА Максима Мухина, сообщил «СЭ», что футболист прибыл в расположение сборной России.

Ранее 21-летний хавбек армейцев получил повреждение в игре 11-го тура против «Спартака» и был заменен на 78-й минуте встречи.

«Максим прибыл в расположение сборной России. Сегодня вечером у команды запланирована тренировка. Будет ли он тренироваться по общей программе, или будут определенные восстановительные мероприятия, определит главный тренер», — сказал Шпинев «СЭ».

12 октября сборная России сыграет с Камеруном в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало — в 19.00 по московскому времени. Также национальная команда проведет товарищеский матч против Кении 16 октября в Турции. Начало — в 18.00 по московскому времени.

ЦСКА с 17 очками находится на 8-й строчке в таблице РПЛ. 21 октября армейцы сыграют на выезде с «Рубином».