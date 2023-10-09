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Сборная России

Сегодня, 14:58

Глушенков и Карпукас пропустят матчи сборной России с Камеруном и Кенией

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Полузащитники «Локомотива» Максим Глушенков и Артем Карпукас не сыграют за сборную России против Камеруна и Кении, информирует пресс-служба РФС.

Хавбеки пропустят сбор национальной команды перед матчами, которые пройдут 12 и 16 октября, по медицинским причинам.

«Глушенков прибыл в расположение сборной с мышечным дискомфортом, — приводит РФС слова старшего врача национальной команды Владимира Хайтина. - После проведенного дополнительного обследования совместно с медицинским штабом «Локомотива» тренерским и медицинским штабами сборной принято решение отпустить футболиста в расположение клуба с целью полноценного восстановления и предотвращения возможности травматизма».

24-летний Глушенков в 16 играх за московскую команду в этом сезоне забил 4 гола.

«Что касается Карпукаса, то по согласованию с ФК «Локомотив» по медицинским причинам решено не вызывать его на текущий сбор», — добавил Хайтин.

21-летний Карпукас провел в этом сезоне 14 матчей за красно-зеленых.

Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
Максим Глушенков
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