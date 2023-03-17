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Сегодня, 12:45

Агент Сафонов о вызове Головина и Миранчука в сборную России: «Карпин желает добиться конкретного результата»

Константин Белов
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал попадание полузащитника «Монако» Александра Головина и полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в окончательный список сборной России на мартовский сбор.

«Карпин строит команду на перспективу. Но если он вызывает Головина и Алексея Миранчука, то хочет не просто проводить товарищеские матчи, а желает добиться конкретного результата», — сказал Сафонов «СЭ».

Ранее Головин и Миранчук попали в число 29 футболистов, вызванных в сборную России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 28 марта.

В текущем сезоне 26-летний Головин провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 7 результативных передач. На счету 27-летнего Миранчука 4 гола и 4 ассиста в 20 матчах серии А.

Александр Головин
Алексей Миранчук
Сборная России по футболу
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