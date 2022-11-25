Алаев заявил, что сборная Боснии столкнулась с беспрецедентным давлением из-за возможной игры с Россией

Вице-президент РФС Александр Алаев рассказал о ситуации с отменой товарищеского матча сборной России против Боснии и Герцеговины.

— Как развивалась ситуация с матчем против сборной Боснии и Герцеговины?

— По-моему, все очевидно, — сказал Алаев. — Вопрос к ним. Согласовали даты, согласовали даже место проведения. У них было решение исполкома, но потом они подверглись беспрецедентному давлению на всех уровнях.

— Вы понимали, что матч не состоится, несмотря на все договоренности?

— Мы понимали, что были риски. Но это не значит, что этим не стоило заниматься.

— Это не было попыткой посмотреть, какая будет реакция?

— Мы понимали вероятность, что даже при согласии федерации будет оказано давление и матч может не состояться. Но поэтому мы и отрабатывали запасные варианты, чтобы не остаться без соперника. Там реально было беспрецедентное давление на всех, это я точно знаю. Они приняли решение, мы его понимаем, поменяли соперника. Мне кажется, этим стоило заниматься. Нужно было попробовать.

Сборная России должна была сыграть против Боснии и Герцеговины 19 ноября в Санкт-Петербурге. В конце октября Футбольный союз Боснии объявил об отмене игры.

В ноябре Россия провела два товарищеских матча: против Таджикистана и Узбекистана. Обе встречи завершились со счетом 0:0.