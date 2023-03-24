Мостовой не стал комментировать работу Карпина в сборной: «За вами подтирают, а вы обижаетесь»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос «СЭ» об уровне игры сборной под руководством Валерия Карпина.

«Что бы я сделал с игрой на месте Карпина? Лучше задать вопрос им, что делать. Они же решают, все знают. Есть тренерский штаб. Они же любят себя везде показывать. Языком мелют постоянно. Пускай они ответ и дают. Слова Карпина на брифинге? Не хотел бы комментировать, стал меньше это делать. Все же обижаются. Смешно становится. Взрослые люди же. Работаете, получаете деньги, за вами бегают, подтирают, а вы обижаетесь. Смешно. Тем более когда правду говоришь еще! Меня это удивляет. Я понимаю, если бы, как другие, в футбол не играл, те же несут чепуху разную. А тут всю жизнь прожил в футболе, поиграл везде на высочайшем уровне», — сказал Мостовой «СЭ».

23 марта сборная России в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1). В следующем товарищеском матче россияне сыграют против Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге.