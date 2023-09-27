Балахнин оценил решение УЕФА допустить молодежную команду России к международным турнирам

Бывший тренер «Ростова» и сборной России Сергей Балахнин поделился мыслями о решении УЕФА допустить Россию U17 к международным турнирам.

«Это можно назвать положительным шагом, и хорошо, что наши молодые ребята будут играть с сильнейшими странами Европы и от этого будут прибавлять. Все равно сказать, что это идеальный вариант, нельзя, потому что это все же половинчатое решение. Основные наши взрослые команды скоро там не появятся, это утвердительно было сказано», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России из игроков не старше 17 лет без гимна, флага и на нейтральной территории.