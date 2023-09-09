Билялетдинов считает Головина главной звездой сборной России

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от игры полузащитника «Монако» Александра Головина в сборной России.

«Вопрос в том, как сейчас выглядит сборная, в ней в последнее время ждали большего от Головина. Ожидания всегда от его игры и Алексея Миранчука, которые выступают за рубежом, большие, сейчас посмотрим, как будет на этом сборе. Может ли Головин быть капитаном? Я думаю, что выберут сами, может быть, какие-то назначения будут или командное голосование. Почему бы и нет? На бумаге, наверное, да, Головин является главной звездой нашей сборной, это очевидно. Но это условности, которые не всегда корректны», — приводит ТАСС слова Билялетдинова.

27-летний полузащитник последний раз выступал за сборную России 14 ноября 2021 года в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 против сборной Хорватии (0:1).

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне футболист провел 4 матча, в которых забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.