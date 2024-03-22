Болельщика, выбежавшего на поле во время матча России и Сербии, арестовали на 13 суток

Мужчина, который выбежал на поле во время товарищеского матча между сборными России и Сербии (4:0), арестован на 13 суток.

Постановлением Савеловского районного суда Москвы Максим Десятский признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований), информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Нарушитель во время матча сборных России и Сербии растолкал других зрителей, перелез через ограждение и выбежал на футбольное поле, помешав проведению игры.

Авторами забитых мячей в прошедшем матче стали полузащитники Антон Миранчук и Алексей Миранчук, защитник Максим Осипенко и нападающий Иван Сергеев.

25 марта сборная России проведет товарищескую встречу с Парагваем. Игра пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало — в 20.00 мск.