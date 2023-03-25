Бояринцев: «Не соглашусь, что Сафонов — номер один в сборной»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев назвал вратарей, которые по его мнению достойны игры в основном составе сборной России.

«Я не думаю, что позиции Сафонова такие прочные. Конкуренция есть. Тот же Селихов в следующей игре может появиться. Не соглашусь, что Сафонов — номер один. Но по каким-то критерием предпочтение отдается ему. Наверное, из-за хорошей игры ногами и скорости принятия решений», — цитирует Бояринцева «КП Спорт».

Игра Россия — Ирак пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

25 марта главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Селихов пропустит матч с Ираком из-за инфекции.