Булыкин: «Если Россия плохо сыграет с Кенией, это перечеркнет все положительные моменты матча с Камеруном»

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что после победы над Камеруном восприятие сборной России стало более позитивным.

«Да, надеюсь, что следующая игра еще больше укрепит это ощущение, что наша сборная хорошая, что мы обыгрываем соперников и дарим хорошее настроение людям в такой сложный период без международных матчей. Буду надеяться, что будет боевой состав, который с такой же энергией выйдет и обыграет сборную Кении. Хотелось бы, чтобы вышел сначала боевой состав, решил все вопросы, а потом уже можно смотреть ближайший резерв, потому что если плохо сыграем с этой сборной, то это перечеркнет все положительные моменты, что были во вчерашней игре», — приводит «Спорт День за Днем» слова Булыкина.

Матч между сборными России и Кении пройдет 16 октября в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан». Начало игры — в 19.00 по московскому времени.