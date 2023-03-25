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Сегодня, 14:07

Кавазашвили уверен в победе России над Ираком: «Карпин сделает перестановку в команде»

Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против Ирака
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против Ирака.

«Я не сомневаюсь, что они обыграют Ирак у себя дома. Во-первых, Карпин сделает перестановку в команде. Он учитывает, что некоторые футболисты показали себя не совсем хорошо. Не буду говорить грубо. Надо будет делать кое-какие перестановки. Почти половину футболистов надо заменить. Если команда не умеет забивать гол, нужно думать об усилении атакующих действий команды. Значит, надо посмотреть, кто играл в нападении, кого надо ставить из свежих футболистов. Матч мы выиграем в любом случае. Но я бы хотел увидеть красивую рациональную игру нашей сборной. Если я этого дождусь буду счастлив», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Матч Россия — Ирак пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Анзор Кавазашвили
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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