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Сегодня, 20:35

Чанов высказался об ошибках Песьякова в товарищеском матче сборной России с Ираком

Алина Савинова
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Бывший вратарь сборной СССР Вячеслав Чанов поделился впечатлениями от игры голкипера национальной команды Сергея Песьякова в товарищеском матче со Ираком (2:0).

«Все видели вчерашние ошибки Песьякова в игре ногами. Хотя его удачно подстраховали. Прежде всего, по-моему, для команды важно, чтобы было спокойствие на задней линии. Потому что, когда у голкипера возникает необходимость сыграть ногами, и он выходит далеко от ворот, оставляя их открытыми, в случае ошибки случаются вот такие тревожные ситуации. С другой стороны, Сергей несколько раз выручил и в остальных компонентах действовал нормально. А ошибки случаются у каждого игрока», — цитирует Чанова Vprognoze.ru.

34-летний Песьяков провел на поле весь матч с Ираком. Встреча сборных России и Ирака проходила 26 марта в Санкт-Петербурге.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10754858-chanov-vyskazalsya-ob-oshibkah-pesyakova-v-matche-sbornoj-rossii-s-irakom.html
Вячеслав Чанов
Сергей Песьяков
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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