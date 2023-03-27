Чанов высказался об ошибках Песьякова в товарищеском матче сборной России с Ираком

Бывший вратарь сборной СССР Вячеслав Чанов поделился впечатлениями от игры голкипера национальной команды Сергея Песьякова в товарищеском матче со Ираком (2:0).

«Все видели вчерашние ошибки Песьякова в игре ногами. Хотя его удачно подстраховали. Прежде всего, по-моему, для команды важно, чтобы было спокойствие на задней линии. Потому что, когда у голкипера возникает необходимость сыграть ногами, и он выходит далеко от ворот, оставляя их открытыми, в случае ошибки случаются вот такие тревожные ситуации. С другой стороны, Сергей несколько раз выручил и в остальных компонентах действовал нормально. А ошибки случаются у каждого игрока», — цитирует Чанова Vprognoze.ru.

34-летний Песьяков провел на поле весь матч с Ираком. Встреча сборных России и Ирака проходила 26 марта в Санкт-Петербурге.