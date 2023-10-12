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Сегодня, 18:44

Черчесов: «Сборная есть сборная. Такие вещи невозможно вычеркнуть»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Станислав Черчесов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какими видит нынешние задачи национальной команды.

«Какие задачи решает сборная? У меня был другой период в сборной. Надо понять, в какое время мы живем. Поэтому что-то меняется. У нас были другие задачи в другое время. Чемпионат мира, чемпионат Европы, поэтому задача была одна — играть так, чтобы подготовить команду. Меня не было пару лет, а издалека сложно сказать, что на самом деле. Проверка. Надеемся, что все будет нормально и сборная даст эмоции болельщикам», — сказал Черчесов.

Также бывший главный тренер сборной России ответил на вопрос, сохранился ли у него интерес к матчам национальной команды.

«Интерес к сборной? Понятно, что когда ты не можешь присутствовать, как сейчас — меня два года не было в стране, то сохраняется дистанция. Но я всегда знал, когда и с кем играет сборная. Понятно, что иногда не получалось посмотреть, потому что у самих были какие-то мероприятия. А так сборная есть сборная. Столько лет я играл в сборной, с 15 лет в сборной СССР, сборная России, потом был тренером. Такие вещи невозможно вычеркнуть. Что помнится о победе над Камеруном в 1994 году? Помнится, что вошли в историю два человека точно, а потом я понял, что вошел и третий. Первый — Олег Саленко, потому что забил пять, второй — Роже Милла, потому что самый старый футболист, а третий — я, который пропустил от него гол. Это единственный пропущенный гол, который воспринимается без негатива», — добавил Черчесов.

Матч Россия — Камерун пройдет 12 октября, в четверг, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Станислав Черчесов
Футбол
Сборная России по футболу
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