Червиченко: «При нынешней игре российские футболисты «Спартака» вряд ли будут системообразующими в сборной»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал вызов восьми игроков красно-белых в национальную команду России на мартовские сборы.

«Судя по вчерашней игре, стабильно такого доминирования «Спартака» в сборной точно не будет. Думаю, вызов восемь футболистов красно-белых — эмоциональное решение Карпина, основанное на том, что он видел на сборах. При нынешней игре российские футболисты «Спартака» вряд ли будут системообразующими в сборной. Попробовать, как мне кажется, нужно многих, там есть талантливые ребята, но вот россияне из «Локо» вчера выглядели лучше, чем россияне из «Спартака». Допускаю, что в следующий раз могут вызвать гораздо больше футболистов уже из состава железнодорожников», — приводит «РБ Спорт» слова Червиченко.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 19 марта в Новогорске. 23 марта сборная России сыграет против Ирана, а 27 числа этого же месяца встретится с командой Ирака.