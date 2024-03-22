Дворкович: «Матч между сборными России и Сербии был действительно товарищеским»

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович поделился впечатлениями от товарищеского матча между Россией и Сербией (4:0).

«Матч между сборными России и Сербии — это матч давних товарищей, поэтому действительно игра была товарищеская. Российские футболисты получили возможность показать свою игру против сильного соперника в условиях отстранения от официальных турниров», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Мячи забили полузащитники Антон Миранчук и Алексей Миранчук, защитник Максим Осипенко и нападающий Иван Сергеев.

25 марта сборная России сыграет с Парагваем в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.