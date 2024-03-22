22 марта, 13:55
Министр спорта РФ Олег Матыцин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о победе сборной России в товарищеском матче с Сербией (4:0).
«Поздравляю нашу сборную с победой. Атмосфера на трибунах была поистине праздничной и теплой — более 23 тысяч человек пришли насладиться красивой игрой.
Наши братья сербы всегда желанные гости на всех спортивных площадках, и не только. А факт того, что матч между нашими сборными состоялся, дарит надежду, что истинные ценности спорта важнее внешних обстоятельств.
Хочу выразить поддержку и благодарность футболистам сборной Сербии, а также министру спорта Зорану Гайичу, с которым мы продуктивно пообщались и уже запланировали новые интересные спортивные мероприятия.
Желаю российской сборной удачи и успехов в ближайшем товарищеском матче с командой Парагвая», — сказал Матыцин «СЭ».
25 марта сборная России на «ВТБ Арене» проведет товарищеский матч против Парагвая.