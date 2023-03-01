Дзюба: «Если Карпин вызовет меня в сборную, я приеду и сделаю все ради того, чтобы команда выиграла»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что готов приехать в сборную России, если получит вызов от главного тренера команды Валерия Карпина.

«Может ли Карпин вызвать меня в сборную? Это надо спрашивать у него. Откуда я знаю, что у него в голове? Может, он видит в команде других людей? Уж в чем-чем, а в футболе Карпин разбирается хорошо. Он должен понимать, кто в порядке, а кто нет. Карпин не вызывает меня в сборную не по футбольным причинам? Я не знаю, по каким. Сейчас что? Я сидел в «Адане» в запасе, с чего он должен меня вызывать? До этого, когда был отбор на ЧМ-2022, он вызывал меня. Один раз у меня не получилось приехать по семейным обстоятельствам. А так — вызывал, были моменты. Может, у него осталась какая-то неприязнь ко мне, я не знаю. Но мне все равно, честно.

Если он меня вызовет — я приеду, как боевая единица, которая будет стараться сделать все, чтобы команда выиграла. Может, ему не нравится, что я буду требовательным, но я такой сам по себе. Я во всех играх стараюсь победить. Девиз «Главное — не победа, а участие» — спасибо, не надо. Я не за фантики играю. Вот эти слова в духе «А, ничего, завтра выиграем» терпеть не могу, даже на тренировках. Этого я не потерплю. Может, поэтому я в каких-то моментах неудобный, токсичный, но пусть мне это скажут в лицо. Мне вот это не нравится. Все, кто говорят это, не говорят мне в лицо. Пусть попробуют, даже интересно посмотреть», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Дзюба не выступал за сборную России с июля 2021 года, когда главным тренером национальной команды стал Валерий Карпин. Футболист попадал в расширенный состав сборной на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в октябре 2021 года, но отказался приезжать в команду по личным причинам.

Сборная России проведет товарищеский матч с Ираном 23 марта, также сообщалось, что возможно проведение игры против Ирака в этом же месяце.