Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 19:52

Обухов о попадании Сычевого в расширенный состав сборной: «Пока никак не поздравили, но пиццу дарить не будем»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Новости

Футболист «Оренбурга» Владимир Обухов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на попадание нападающего Владимира Сычевого в расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор.

«Очень рады попаданием Сычевого в расширенный список сборной. Ждем в окончательном. Как поздравили его с этим? Пока никак не поздравили его, но пиццу дарить не будем. Он не любил это», — сказал Обухов корреспонденту «СЭ».

Ранее тренерский штаб сборной России огласил расширенный состав на товарищеский матч с Таджикистаном. Всего в список попали 37 футболистов. Окончательный состав национальной команды на ноябрьский сбор будет объявлен позднее.

Матч сборных России и Таджикистана состоится 17 ноября в Душанбе.

Расписание ноябрьского сбора российской команды станет известно позднее.

Сборная России по футболу
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
0
Читайте также
Аршавин высказался о возможном проведении матча против ветеранов национальной команды Бразилии
РУСАДА может собирать информацию об интимной жизни спортсменов. Зачем это нужно?
В США предупредили Киев о провале в случае атаки на Крым
Путин заявил о попытке Запада поднести фитиль к распаду России
Путин назвал отличие между беженцами с Украины в Европе и России
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Алдонин: «В ЦСКА нет кризиса российских футболистов»
Алдонин: «Я бы с удовольствием принял участие в матче против ветеранской сборной Бразилии»
Аршавин рассказал о реакции Кака на вопрос о гала-матче с Бразилией: «Он на меня такими глазами посмотрел»
Источник: сборная России образца Евро-2008 может провести товарищеский матч против ветеранов сборной Бразилии
Мостовой: «В «Зените» большую часть в основном составе выходят иностранцы, а в «Спартаке» — российские футболисты»
Агент Денисова — о попадании в расширенный список сборной: «Данил воспринял это позитивно, но не летает в облаках»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Алдонин: «Я бы с удовольствием принял участие в матче против ветеранской сборной Бразилии»