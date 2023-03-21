Гаджиев не исключает, что клубы попросили Головина и Миранчука не ехать в расположение сборной России

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев оценил шансы того, что «Монако» и «Торино» попросили Головина и Миранчука не приезжать в расположение сборной России.

«Жизнь учит тому, что все может быть. Надо лично знать ребят, чтобы понимать, могли ли на них как-то повлиять в этом плане в клубах. Сборная России — это здоровый организм, где сложилась хорошая атмосфера. То, что иностранные клубы могут попросить не ехать в национальную команду, — это сто процентов, но мы же не знаем того, было ли от них какое-то давление или нет. Сейчас все стараются вести себя более аккуратно из-за сложившейся в мире ситуации», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

Миранчук и Головин были включены в окончательный состав сборной России на мартовские сборы. Однако 18 марта стало известно о том, что оба игрока получили повреждения, срок восстановления от которых примерно равен сбору национальной команды.

В марте сборная России проведет два контрольных матча: 23 марта против сборной Ирана, а три дня спустя — против сборной Ирака.